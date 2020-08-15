Александр Дрозденко ответил жителям Сланцевского района на волнующие вопросы

Сегодня, 15 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с жителями Сланцевского района в ходе рабочей поездки. Общение состоялось в ДК Горняков.

Людей волновало состояние фасадов домов, отсутствие современного туалета в Лучках. Они просили пустить электричку до Сланцев с утра, установить детские площадки.

Александр Дрозденко напомнил, что около 20 лет райцентр был заброшен и никто не занимался его развитием, региональное правительство начало вкладывать средства в Сланцы около пяти лет назад.

«Сначала мы привели в порядок центр города, стадион, главные дороги, фасады в центре, это все было сделано ко Дню области, который мы отмечали в районном центре в 2016 году. Затем мы начали ремонтировать дороги, вкладываться в объекты здравоохранения. Сейчас мы благоустраиваем общественные пространства, делаем площадки, мостим дорожки, делаем маленькие арт-объекты», — сказал глава региона.

Он кратко суммировал итоги визита: храм в Пенино восстанавливается, скоро его ждет освящение, детская библиотека стала одной из лучших в области, физкультурно-оздоровительный центр откроется в сентябре, реконструкция Дворца культуры начнется в следующем году.

Александр Дрозденко напомнил, что Сланцы получат особенную программу опережающего развития, как моногород. Он также дал поручение в течение 2021 года составить сметы капремонта 105 домов в Лучках, работы начнутся спустя год. В первую очередь работы начнутся в домах, жители которых платят за капремонт.

Сланцевский полигон будет закрыт до 2023 года и поставлен на рекультивацию. В августе этого года администрация области объявит конкурс на строительство трех современных заводов по переработке мусора экологичным глубоким способом. Также жителей интересовали шахты, наполненные водой — она разрушает породу и создает угрозу под некоторыми домами. На место приедет комиссия для определения наиболее подходящего способа консервации сланцевых шахт.