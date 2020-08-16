В Приозерске на фестивале «Карельские рубежи» штурмовали крепость Корела

В Приозерске 15 августа состоялся военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи». Участники показали реконструкцию штурма крепости Корела.

Зрителям удалось окунуться в события XVII века. Им показали штурм крепости, полевые сражения русских и европейских войск, а также воспроизвели тактические действия обеих сторон.