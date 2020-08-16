В Приозерске на фестивале «Карельские рубежи» штурмовали крепость Корела

Автор: Илья Серов
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В Приозерске 15 августа состоялся военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи». Участники показали реконструкцию штурма крепости Корела. 

Зрителям удалось окунуться в события XVII века. Им показали штурм крепости, полевые сражения русских и европейских войск, а также воспроизвели тактические действия обеих сторон.

Также для участников фестиваля подготовили мастер-классы и тематическую ярмарку народных промыслов и этнокультурных товаров.

Сегодня проходит последний день фестиваля, для гостей подготовили музыкально-развлекательную программу, демонстрационную стрельбу и показательные выступления фехтовальщиков.