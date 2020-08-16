Жителей Ленобласти приглашают на «Славянский Спас»

Неподалеку от деревни Суоранда Всеволожского района пройдут народные гулянья 19 и 20 сентября. Для всех интересующихся славянской культурой будут проводить хороводы, петь песни и прыгать через костры.

Празднование «Славянского Спаса» пройдет неподалеку от урочища Пундолово. На холмистых просторах появятся скульптуры Перуна и еще 13 славянских богов. Они выполнены из дерева, а вход к ним охраняют Алконост и Сирин.

Праздник урожая Осенины представляет собой своеобразную Масленицу. На этом празднике славянские народы встречали осень: работы в полях подошли в концу, а впереди ждет заслуженный отдых.