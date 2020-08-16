Сегодня, 16 августа, стало известно, что старший состав ансамбля эстрадного танца «Ритмикс» из Кингисеппа покорил жюри Гран-при международного конкурса «Вдохновение планеты».

Девочки исполнили танец под названием «Зависимость». Их выступление высоко оценили профессионалы своего дела: экс-танцор театра Валерия Михайловского, педагог по классическому и современному танцу, режиссер хореограф камерных театров, артист балета Евгений Демидов а также актриса театра и кино Оксана Красовская