В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила предоставить родителям первоклашек дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

Соответствующее предложение она направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой. В документе говорится, что институт провел опрос и согласно его данным, 56% респондентов собираются проводить ребенка на первый урок. Причем большинство для это придется брать отгул за свой счет, некоторым — договориться с работодателем, чтобы задержаться на несколько часов.