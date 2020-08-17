Экс-глава аппарата вице-губернатора Мокрецова найден мертвым в Петербурге

На улице Бутлерова в Петербурге нашли мертвым 54-летнего экс-чиновника Валентина Верещаку. Предварительно, он выпал с общего балкона на 17 этаже.

Труп найден 17 августа около 05:00. Погибший жил в этом же доме, но на пятом этаже. Ранее Верещака возглавлял аппарат вице-губернатора Петербурга Мокрецова. Покинул пост в 2018 году, когда губернатором стал Александр Беглов.

Последние два месяца Верещака возглавлял ОАО «Авангард» – завод по производству электроники, используемой в том числе и в системе «Безопасный город». Известно, что в момент падения экс-чиновник мог быть нетрезв.