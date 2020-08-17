Жители Ленобласти стали активнее брать ипотеку

В Ленобласти вновь вырос спрос на ипотеку — в июне было выдано 1670 ипотечных кредитов (+27% к маю) на сумму 4,6 млрд рублей (+31% к маю).

В целом за первое полугодие жители Ленобласти оформили более 9,1 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 24,1 млрд рублей. Средневзвешенная ставка в июне составила 7,4%, это на 1,4 процентных пункта ниже, чем в январе 2020 года.

“Восстановлению роста ипотечного кредитования способствовали как федеральные и региональные льготные программы, так и постепенное снижение процентных ставок”, — сообщают в пресс-службе отделения по Ленобласти Северо-Западного ГУ Банка России.

Также сообщается, что просроченной задолженности по ипотеке в регионе снизилась с 0,6% в начале года до 0,5% в июне.