Друзья, представляем последнюю часть серии наших видео о необычных достопримечательностей Ленобласти. Спасибо, что смотрели и поддерживали эту идею.





Саблинские пещеры

Не меньше десятка пещер более чем 150-летнего возраста тянутся под землей вдоль реки Тосно, и туристы неизменно интересуются уникальным Саблинским заповедником. Некогда здесь добывали кварцевый песок для стекольных заводов. Последний рабочий покинул шахту в 1924 году. Теперь они «благоустроены» для экскурсий и дивных рассказов о старине и романтике подземелий. Давно известна пугающая впечатлительных туристов легенда про «белого спелеолога», настигающего в пещере тех, кто его тревожит своими выходками.

Судостроительный завод в Шлиссельбурге

Началом истории Судостроительного завода в Шлиссельбурге стало строительство крупнейшего гидротехнического сооружения Европы Староладожского канала больше 300 лет назад – в 1719 году. Со временем грузопоток по нему настолько возрос, что возникла необходимость в ремонте и обслуживании проходящих судов. Поэтому в 1913 году были открыты Шлиссельбургские судоремонтные мастерские (ныне Невский судостроительно-судоремонтный завод). В последующие годы “Невский ССЗ” построил более 300 судов различного класса и назначения от малых пассажирских до буксиров и судов класса «река-море».

Усадьба Рериха

Музей-усадьба семьи Рерих «Извара» – уникальный комплекс памятников природы, истории, культуры. С этими местами связаны детские и юношеские годы великого русского художника, учёного, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. Извара принадлежала семье Рерихов с 1872 по 1900 годы, а музей был открыт в 1984 году. Его экспозицию традиционно дополняют тематические и художественные выставки.

Усадьба Строгановых

Примерно в часе езды от Петербурга, в деревне Андрианово вот уже два с лишним века на берегу Большого пруда и в окружении живописного парка располагается старинная дворянская усадьба Марьино – родовое гнездо графов Строгановых и князей Голицыных. Это один из самых пышных дворцово-парковых ансамблей XIX столетия. Сегодня её возрождёнными стараниями наших современников красотами могут любоваться и приезжающие в усадьбу гости, и местные жители – парк открыт для прогулок, во дворце проходят экскурсии, музыкальные салоны и светские балы.

Успенский монастырь

Стариной дышат стены Староладожского Успенского монастыря в Старой Ладоге. Основание этой обители относят к XII веку, когда был построен древнейший храм Ладоги – Успенский, сохранившийся до наших дней, действующий. Находится монастырь на левом берегу реки Волхов, севернее Староладожской крепости, и в этот великолепный ансамбль входят: главный храм монастыря – собор Успения Пресвятой Богородицы, самый северный из храмов домонгольской Руси (1154—1159) и другие старинные церкви.