Сенатор высоко оценил темпы реализации программы в 47-м регионе.

Программа «Земский учитель» в Ленинградской области становится одним из ключевых инструментов для привлечения квалифицированных кадров. Каждый из 18 новых учителей, которые начнут свой трудовой путь в областных школах с сентября, получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а также служебное жилье. С момента старта проекта регион уже принял 37 педагогов, а с 2024 года правительство области выделило шесть дополнительных квот для расширения охвата программы.

Сенатор Сергей Перминов в интервью «ЛенТВ24» подчеркнул, что успех программы кроется в комплексном подходе и внимании к каждому участнику проекта.

«Мне доводилось общаться в ходе приемов граждан по линии Единой России с получателями мер поддержки «Земский учитель». И надо сказать, отклики были весьма благодарные. Это действенное подспорье для педагогов, переезжающих работать в нашем регионе. Кроме того, были вопросы и о том, где и какие вакансии открываются на перспективу, так что интерес к ним высок», — заявил сенатор.

Сергей Перминов также акцентировал внимание на том, что для привлечения специалистов важна профессиональная среда. Управленческая команда Ленинградской области обеспечивает прибывающим учителям методическую поддержку, наставничество и широкие перспективы для карьерного роста через систему конкурсов и повышения квалификации. Благодаря динамичному развитию региона, педагоги быстро адаптируются к новым условиям, находя для себя необходимые ресурсы как для профессиональной реализации, так и для комфортной жизни.