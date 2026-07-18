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Эффективный механизм поддержки педагогов: Сергей Перминов о программе "Земский учитель"

Сенатор высоко оценил темпы реализации программы в 47-м регионе.

Эффективный механизм поддержки педагогов: Сергей Перминов о программе "Земский учитель" - Сенатор высоко оценил темпы реализации программы в 47-м регионе.
Фото: 47 канал

Программа «Земский учитель» в Ленинградской области становится одним из ключевых инструментов для привлечения квалифицированных кадров. Каждый из 18 новых учителей, которые начнут свой трудовой путь в областных школах с сентября, получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а также служебное жилье. С момента старта проекта регион уже принял 37 педагогов, а с 2024 года правительство области выделило шесть дополнительных квот для расширения охвата программы.

Сенатор Сергей Перминов в интервью «ЛенТВ24» подчеркнул, что успех программы кроется в комплексном подходе и внимании к каждому участнику проекта.

«Мне доводилось общаться в ходе приемов граждан по линии Единой России с получателями мер поддержки «Земский учитель». И надо сказать, отклики были весьма благодарные. Это действенное подспорье для педагогов, переезжающих работать в нашем регионе. Кроме того, были вопросы и о том, где и какие вакансии открываются на перспективу, так что интерес к ним высок», — заявил сенатор.

Сергей Перминов также акцентировал внимание на том, что для привлечения специалистов важна профессиональная среда. Управленческая команда Ленинградской области обеспечивает прибывающим учителям методическую поддержку, наставничество и широкие перспективы для карьерного роста через систему конкурсов и повышения квалификации. Благодаря динамичному развитию региона, педагоги быстро адаптируются к новым условиям, находя для себя необходимые ресурсы как для профессиональной реализации, так и для комфортной жизни.

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Сергей Перминов Земский учитель
Новости Социум

Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

Сразу 313 выпускников смогли улучшить свои результаты при пересдаче экзаменов.

Рособрнадзор подвел итоги «Президентских дней» пересдачи ЕГЭ, которые состоялись в начале июля.

По данным ведомства, 313 участников пересдач смогли получить наилучший результат. При этом 250 человек получили 100 баллов впервые. Еще 61 участник испытаний уже имел как минимум один стобалльный результат по другим предметам.

Благодаря возможности пересдать экзамен, 54 выпускника стали двухсотбалльниками, а семь человек и вовсе заработали 300 баллов. 

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