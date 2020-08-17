Стало известно, где 17 августа зафиксированы 28 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 28 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 401. Выздоровели — 4 326, умерли — 68.

Бокситогорский район:
  • Пикалево — 1;
Волосовский район:
  • Беседа – 1;
Всеволожский район:
  • Всеволожск – 2,
  • Кудрово – 1,
  • Янино-1 – 2,
  • Сертолово – 1;
Выборгский район:
  • Выборг — 1,
  • Советский – 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина – 4,
  • Вайялово – 1;
Кингисеппский район:
  • Кингисепп – 1,
  • Ивангород – 1;
Киришский район:
  • Кириши – 3;
Лодейнопольский район:
  • Свирьский монастырь – 1;
Ломоносовский район:
  • Русско-Высоцкое – 1,
  • Горбунки – 1,
  • Лебяжье – 1;
Лужский район:
  • Луга – 1;
Приозерский район:
  • Сосново – 1;
Сланцевский район:
  • Сланцы – 1;
Тихвинский район:
  • Тихвин – 1.