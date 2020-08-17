Стало известно, где 17 августа зафиксированы 28 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 28 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 401. Выздоровели — 4 326, умерли — 68.
Бокситогорский район:
- Пикалево — 1;
Волосовский район:
- Беседа – 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 2,
- Кудрово – 1,
- Янино-1 – 2,
- Сертолово – 1;
Выборгский район:
- Выборг — 1,
- Советский – 1;
Гатчинский район:
- Гатчина – 4,
- Вайялово – 1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп – 1,
- Ивангород – 1;
Киришский район:
- Кириши – 3;
Лодейнопольский район:
- Свирьский монастырь – 1;
Ломоносовский район:
- Русско-Высоцкое – 1,
- Горбунки – 1,
- Лебяжье – 1;
Лужский район:
- Луга – 1;
Приозерский район:
- Сосново – 1;
Сланцевский район:
- Сланцы – 1;
Тихвинский район:
- Тихвин – 1.