Барабаны из Тихвина: история успеха небольшой компании, вышедшей на международный уровень

Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти продолжает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается предпринимательство в 47 регионе. К вашему вниманию Дмитрий Еремеев из Тихвина: свой бизнес – это свобода: свобода мышления, свобода действий и огромное удовлетворение!

Как вы пришли к идее открыть бизнес? Чем занимались раньше? Расскажите немного о своей компании?

После службы в армии я успел поработать около 10 лет в районном ОВД, а затем такой же период — в различных сферах, после решил пойти в предприниматели. В 2014 году вместе с единомышленником Александром Скородумовым организовал предприятие по производству деревянных барабанов для кабелей и проводов. В обиходе – деревянные катушки. Почему именно их? Хотелось именно производство, лес – самое доступное сырье в нашем регионе, к тому же знакомые подсказали о востребованности продукта.

В 2015 году мы вышли на рынок с нашими барабанами, и пока в нем держимся. Основные рынки сбыта – Ленобласть, Санкт-Петербург, Рыбинск, Московский регион.

Сегодня тихвинская компания «БАРКАБ» (название образовано от словосочетания «барабан кабельный», прим. редакции) производит и поставляет деревянные барабаны производителям кабелей, проводов, труб, канатов и тросов. Мы можем выпускать наш продукт и непосредственно на экспорт, так как у нас есть все необходимые сертификаты. И такой опыт уже есть у компании, но стать прямыми экспортерами, к сожалению, не получается.



С какими сложностями столкнулись при открытии и ведении бизнеса?

Ценообразование. В начале мы не задумывались о себестоимости, главное было найти заказчика. В итоге мы продавали барабаны по ценам, предложенным самими клиентами. Затем появились вопросы, связанные со снижением издержек, структурированием бизнес-процессов. Ответы на них найти самостоятельно не удавалось.

Оказалось, что имеющихся интеллектуальных ресурсов не хватает. Тут как раз на помощь пришел Фонд. По рекомендации Фонда поддержки предпринимательства Бокситогорского района подал заявку на обучающую акселерационную бизнес-программу комитета МСП, которую успешно завершил в 2017 году.

Во время обучения мы разработали современный сайт, стали продвигать барабаны онлайн. В результате нашли новых клиентов и значительно увеличили свой оборот.

Как справляетесь с трудностями в период пандемии? Возможно, есть свои бизнес лайфхаки?

В период пандемии мы не прекращали работать, организовали «режим повышенной готовности»: закупили маски, термометры, дезинфицирующие средства. Кстати, в этом нам помогли небольшие региональные предприятия, с которыми я был знаком еще со времени обучения в Фонде: маски быстро сшили в ООО «Морошка» (г. Кириши), дезинфицирующие средства поставила компания «ИННОВАЦИЯ» (Ломоносовский район).

Таким образом, хотя это было очень не просто, мы подготовились к бесперебойной работе и остались в рынке: отгружали товар, сохранили рабочие места, своевременно выплачивали зарплату.

Главное в текущей ситуации — оперативно и быстро принимать решения, реагировать на все изменения, сопоставлять прогнозируемый доход и риски, рисковать и работать.

Какие правительственные меры поддержки используете? Как узнали про Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти?

Во время обучения в Фонде я много узнал о мерах поддержки субъектов МСП в Ленобласти. Как итог, в 2017 году мы получили субсидию на возмещение первого взноса при лизинге седельного тягача, который развозит наши барабаны по России. На этом не остановились и получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования и уплатой процентов по лизингу.

В 2018 году подали заявку в Региональный цент инжиниринга (далее РЦИ, прим. редакции) на комплекс услуг по разработке программы модернизации предприятия, в результате у нас должен был появиться план модернизации, рассчитанный на привлечение заемных средств: Корпорации МСП – лизинг, и ФПП Ленобласти – займ. Однако, пройдя проверки по отчетности с посещением производства специалистами банка, нам отказали в льготном лизинге. Но в 2020 году Фондом был предоставлен займ, на средства которого мы приобрели новое оборудование и частично модернизовали ранее имеющееся.

В связи с нынешней экономической ситуацией мы стали подходить весьма осмотрительно к мерам поддержки, так как при получении той же субсидии на лизинг, компания дает определенные обязательства, например, увеличить зарплату работникам. Но мы понимаем, что выполнить такие обязательства в непростых экономических условиях порой не реально.

Так, в 2019 году на основании прогнозов деятельности компании по итогам года нам пришлось вернуть субсидию. Мы сделали это своевременно без применения к нам штрафных санкций.

Какие есть пожелания к областным структурам, оказывающим поддержку предпринимателям?

Хотелось бы быстрее получать обратную связь по обращениям за поддержкой. Мне нравиться выстроенный порядок работы в РЦИ: заявка– решение– совместная работа –результат.

Конечно, и в этой схеме есть место задержкам, но это свойственно всем государственным организациям. Но для бизнеса задержки – это потеря доли рынка, дохода!

Необходимо больше качественных образовательных программ в дальних районах Ленобласти, из которых не так просто и быстро доехать до Петербурга. Сейчас в районах обустроены бизнес-инкубаторы, на базе которых проходят обучающие мероприятия, но уровень их значительно ниже, чем в ФПП, ЦРП, ЦПЭ, расположенных непосредственно в Северной столице.

Неплохо было бы расширить спектр оказываемых консалтинговых услуг малым предприятиям, например, экологические, финансовые и правовые аудиты. Ведь позволить себе нанять в штат таких специалистов не каждый может, а сдавать те же отчеты необходимо. Иначе можно получить штрафы.

Что посоветуете тем, кто еще только задумался об открытии бизнеса?

Главное, на мой взгляд, постоянно развивать себя, свою компанию, свой бренд. И конечно же использовать меры государственной поддержки.

Я часто задаю себе вопрос: после 5 лет предпринимательства, зная все взлеты и падения компании, неудачи и достижения, встал бы я на этот путь или бы остался наемным работником? По сей день у меня нет однозначного ответа.

В нашей компании работает 25 человек. За каждого из них я, как руководитель, несу определенную ответственность. Если не получается обеспечить их работой, чтобы они могли больше заработать, то и я не получаю «профессионального» удовлетворения.

Но свой бизнес – это свобода: свобода мышления, свобода действий и огромное удовлетворение, что твои решения приносят успех не только тебе, но твоим коллегам!

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