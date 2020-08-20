Барабаны из Тихвина: история успеха небольшой компании, вышедшей на международный уровень

Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти продолжает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается предпринимательство в 47 регионе. К вашему вниманию Дмитрий Еремеев из Тихвина: свой бизнес – это свобода: свобода мышления, свобода действий и огромное удовлетворение!
Как вы пришли к идее открыть бизнес? Чем занимались раньше? Расскажите немного о своей компании?
После службы в армии я успел поработать около 10 лет в районном ОВД, а затем такой же период — в различных сферах, после решил пойти в предприниматели. В 2014 году вместе с единомышленником Александром Скородумовым организовал предприятие по производству деревянных барабанов для кабелей и проводов. В обиходе – деревянные катушки. Почему именно их? Хотелось именно производство, лес – самое доступное сырье в нашем регионе, к тому же знакомые подсказали о востребованности продукта.
Сегодня тихвинская компания «БАРКАБ» (название образовано от словосочетания «барабан кабельный», прим. редакции) производит и поставляет деревянные барабаны производителям кабелей, проводов, труб, канатов и тросов. Мы можем выпускать наш продукт и непосредственно на экспорт, так как у нас есть все необходимые сертификаты. И такой опыт уже есть у компании, но стать прямыми экспортерами, к сожалению, не получается.
С какими сложностями столкнулись при открытии и ведении бизнеса?
Ценообразование. В начале мы не задумывались о себестоимости, главное было найти заказчика. В итоге мы продавали барабаны по ценам, предложенным самими клиентами. Затем появились вопросы, связанные со снижением издержек, структурированием бизнес-процессов. Ответы на них найти самостоятельно не удавалось.
Во время обучения мы разработали современный сайт, стали продвигать барабаны онлайн. В результате нашли новых клиентов и значительно увеличили свой оборот.
Как справляетесь с трудностями в период пандемии? Возможно, есть свои бизнес лайфхаки?
В период пандемии мы не прекращали работать, организовали «режим повышенной готовности»: закупили маски, термометры, дезинфицирующие средства. Кстати, в этом нам помогли небольшие региональные предприятия, с которыми я был знаком еще со времени обучения в Фонде: маски быстро сшили в ООО «Морошка» (г. Кириши), дезинфицирующие средства поставила компания «ИННОВАЦИЯ» (Ломоносовский район).
Главное в текущей ситуации — оперативно и быстро принимать решения, реагировать на все изменения, сопоставлять прогнозируемый доход и риски, рисковать и работать.
Какие правительственные меры поддержки используете? Как узнали про Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти?
Во время обучения в Фонде я много узнал о мерах поддержки субъектов МСП в Ленобласти. Как итог, в 2017 году мы получили субсидию на возмещение первого взноса при лизинге седельного тягача, который развозит наши барабаны по России. На этом не остановились и получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования и уплатой процентов по лизингу.
В 2018 году подали заявку в Региональный цент инжиниринга (далее РЦИ, прим. редакции) на комплекс услуг по разработке программы модернизации предприятия, в результате у нас должен был появиться план модернизации, рассчитанный на привлечение заемных средств: Корпорации МСП – лизинг, и ФПП Ленобласти – займ. Однако, пройдя проверки по отчетности с посещением производства специалистами банка, нам отказали в льготном лизинге. Но в 2020 году Фондом был предоставлен займ, на средства которого мы приобрели новое оборудование и частично модернизовали ранее имеющееся.
Так, в 2019 году на основании прогнозов деятельности компании по итогам года нам пришлось вернуть субсидию. Мы сделали это своевременно без применения к нам штрафных санкций.
Какие есть пожелания к областным структурам, оказывающим поддержку предпринимателям?
Хотелось бы быстрее получать обратную связь по обращениям за поддержкой. Мне нравиться выстроенный порядок работы в РЦИ: заявка– решение– совместная работа –результат.
Необходимо больше качественных образовательных программ в дальних районах Ленобласти, из которых не так просто и быстро доехать до Петербурга. Сейчас в районах обустроены бизнес-инкубаторы, на базе которых проходят обучающие мероприятия, но уровень их значительно ниже, чем в ФПП, ЦРП, ЦПЭ, расположенных непосредственно в Северной столице.
Что посоветуете тем, кто еще только задумался об открытии бизнеса?
Главное, на мой взгляд, постоянно развивать себя, свою компанию, свой бренд. И конечно же использовать меры государственной поддержки.
Я часто задаю себе вопрос: после 5 лет предпринимательства, зная все взлеты и падения компании, неудачи и достижения, встал бы я на этот путь или бы остался наемным работником? По сей день у меня нет однозначного ответа.
В нашей компании работает 25 человек. За каждого из них я, как руководитель, несу определенную ответственность. Если не получается обеспечить их работой, чтобы они могли больше заработать, то и я не получаю «профессионального» удовлетворения.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.