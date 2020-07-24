Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти начинает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается предпринимательство в 47 регионе. К вашему вниманию часть первая. Валентина Толкачева из Всеволожска: какой бы замечательный продукт ты не создал, самый главный вопрос кому и как его продать. Создатель бренда сувенирной продукции Woodslot поделилась секретами, как избавится от иллюзий и не боятся просить о помощи.

Как вы пришли к идее открыть бизнес? Чем занимались раньше? Расскажите немного о своей компании?

С 17 до 27 лет я была вполне успешным мастером маникюра, с очень неплохим заработком! Параллельно в этот период окончила Ювелирное училище, Академию художеств, вышла замуж, научилась водить машину, родила ребёнка.

Дочь выросла и у меня в душе зародилось острое желание заново найти себя. Передо мной встали вопросы: как жить дальше? в какую сторону двигаться? И начались поиски направления.

И вот однажды мне позвонила подружка, и спросила: «Валя, у тебя есть кто-то, кто может сделать серию магнитиков для одного туристического магазина?» И в этот момент что-то внутри меня щёлкнуло. Я поняла, что мне нужно! Моя душа откликнулась на этот призыв. «Конечно!»-ответила я. И начала рыть информацию в этом направлении. Так возникло моё дело, которое выросло в серьезное производство сувениров.

Но, к сожалению, в нашей стране выбор аутентичных, запоминающихся сувениров достаточно мал, да и качество не всегда соответствует цене. При этом хороших художников, способных придумать нечто уникальное и интересное много. Как это соединить? Идею, качество и реализацию товара. Сложная задача, но думаю мне она по плечу.

С какими сложностями вы столкнулись во время открытия своей компании?

Придумать идею несложно. Это всегда море энтузиазма, эмоций и поменьше включения мозга. Ты же горишь идеей, думаешь, что это забег на скорость, но на самом деле это долгий изнуряющий марафон. И силы хорошо бы распределить с самого начала.

Я тоже была полна иллюзий, но потихоньку от них пришлось избавиться. Сперва казалось, что передо мной ни одна стена не устоит. А потом поняла, что моя голова в кровь, а на этой стене ни трещинки.

Вот так мы предприниматели боремся сами с собой и со всем миром сразу. Подбираем алгоритм производства, работаем над качеством, ломаем голову, кому и где продать товар, не забываем об оплате аренды, налогов, зарплат, а ведь надо двигаться дальше, новые материалы использовать, людей привлекать. Непросто – не сойти с дистанции, но, когда видишь результат своего труда – это придает сил.

Главное, помните, что вы не одни. Спрашивайте, узнавайте у других предпринимателей их опыт, обращайтесь к государственным структурам. Всегда есть возможности, но нужно их искать.

Можете рассказать про то, как решили выйти на такие площадки, как AliExpress и Wildberries, сложно ли с ними интегрироваться, почему выбор пал именно на эти каналы продаж?

Какой бы замечательный продукт ты не создал, самый главный вопрос кому и как его продать.

Я, конечно, хотела бы, чтобы в сувенирных магазинах Санкт-Петербурга и области приняли мои сувениры с распростертыми объятиями, но, безусловно, всё не так просто. Однажды я с огромным трудом пробилась на встречу с представителем Петродворца. Продажи в этом музее — мечта всех сувенирщиков. Я показала живой, качественный товар, рассказала, что ещё могу сделать. Но на весь мой энтузиазм получила ответ, что если цена моего магнита не 12-15 рублей, то и говорить не о чем.

Я тогда была в ступоре: но как же? У них китайский магнит стоит 250-300 рублей, а мой оригинальный, российского производства за 50 рублей они брать не хотят. На меня посмотрели с улыбкой. И сказали, что если мой магнит в закупке будит стоить как китайский, они его возьмут, и им все равно, кто его нарисовал. А если цена выше, то им мое предложение вообще не интересно. Главное наценка. А я не могу сделать цену в 12 рублей, у нас материалы дороже стоят. Получается я не конкурент Китаю при такой наценке.

Так я мыкалась: находила магазины, музеи, театры, туристические места, открыла свой магазин. И пришла к выводу, что создается очень много проблем в схеме продаж через живых посредников. А если продаёшь в своем магазине, то очень высокая аренда и сопутствующие расходы. Поэтому я решила попробовать продавать в интернете.

Сначала через посредников вышла на WildBerries и беру, затем напрямую на OZON и AliExpress. Там тоже много нюансов, но у этих площадок очень большой охват клиентов. Если ты размещаешься на них, то реклама твоего товара идет по всей России и даже за ее пределами. Люди покупают, пишут отзывы, ставят товару оценку, присылают живые фотографии. Это делает твою продукцию более привлекательной. И главное, на маркетплейсах продажи больше зависят именно от тебя.

Посмотреть и приобрести продукцию woodslot можно в том числе в интернет магазине компании.

Как справляетесь с трудностями в период пандемии? Возможно, есть свои бизнес лайфхаки?

Часть бизнеса, посвященная туризму, полностью замерла. Сезонность этого направления сыграла с нами злую шутку. Туристы не приехали, сезона нет.

Поэтому сейчас весь упор на интернет. Даже если активных продаж мало, надо готовиться и подчищать хвосты: разрабатывать новинки, редактировать фотографии, готовить описание, менять позиционирование товара. Нет времени и желания на грусть.

Если дело любимое, ты всё сделаешь, чтобы его сохранить и приумножить. За период пандемии я начала создавать новую информационную площадку в Инстаграм. Я считаю, что это мощная платформа для рекламы, узнаваемости своего бренда и продажи товара, доступная всем.

Главный секрет и лайфхак – не останавливаться и не опускать руки!

Какие правительственные меры поддержки используете? Как узнали про Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти?

Два года тому назад мне фонд поддержки малого бизнеса сам позвонил. Как сейчас помню, что тогда очень удивилась.

Пришла, мы познакомились, и мне весь коллектив Всеволожского фонда очень понравился. Чудесные люди, я таких чиновников ещё не видела. Они мне многое подсказали и помогли.

И мы находимся в постоянном контакте по сей день. Я могу позвонить и спросить какой-то интересующий вопрос, и мне все оперативно ответят и помогут. Все очень по-человечески. Сотрудники фонда даже сами могут позвонить и предложить поучаствовать в каком-то мероприятии или программе.

Позже я познакомилась с фондом поддержки Ленинградской области, и тоже была впечатлена. Там работают молодые позитивные люди, готовые помочь, все объяснить по нескольку раз. Они настроены на помощь малому бизнесу. И мы для них не просто набор бумажек, а реальные люди.

В общем, я очень рада, что все наши взаимодействия приводят к успеху. Фонд помогает мне советами и материальными возможностями. Например, выбор основного ОКВЭДа, юридическая помощь, помощь в выборе оптимальной формы налогообложения, бесплатным участием в ярмарках и фестивалях. Что касается финансовой поддержки — это возмещение в оформлении торговой марки, субсидии на возмещение расходов и, конечно же, кредит под самый низкий процент, который возможно получить!

Какие есть пожелания к областным структурам, оказывающим поддержку предпринимателям?

Я очень благодарна Ирине Викторовне Кондратьевой и Ирине Кошевой из фонда Всеволожска за внимание, понимание и поддержку! И сотрудникам фонда Ленинградской области: Армену Григоряну, Игорю Былёву за терпение, профессионализм и помощь!

Отдельная благодарность флагману всего фонда и сильному лидеру Нерушай Светлане Ивановне (председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, прим. редакции).

Напомним, что Фонд поддержки предпринимателей Ленобласти создан на базе национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса МОЙБИЗНЕС.РФ.

Что посоветуете тем, кто еще только задумался об открытии бизнеса?

Если вы хотите создать свое дело или бизнес, не торопитесь бежать в налоговую и срочно регистрировать его перед государством.

1️⃣ Вы можете передумать, а все бумаги уже подписаны. Государство вас заметило и поставило на счётчик.

2️⃣ Прежде чем выбрать форму налогообложения, хорошо подумайте. Тщательно взвесьте все варианты. Впоследствии её можно поменять, но вы можете упустить основные бонусы от государства, которые выдают только в первые два года работы.

3️⃣ Выбор ОКВЭД очень важен. ОКВЭД — это код формы деятельности, которой вы занимаетесь. У вашего бизнеса их может быть несколько сразу, но всегда есть основной. В нынешней ситуации некоторые предприниматели не смогли получить положенные от государства выплаты, только потому, что указали неверный ОКВЭД. Хотя по существу их бизнес сильно пострадал именно из-за короновируса.

4️⃣ Также необходимо подумать, будете ли вы продавать свои товары или услуги реальным людям в прямой продаже или только по безналичной оплате по счету. От этого зависит, будет ли вам нужна касса, а соответственно и дополнительная отчетность перед налоговой.

5️⃣ Помните, что после регистрации документов в налоговой вы автоматически попадаете на уплату взносов в Пенсионный фонд. А это 42 000 рублей ежегодно

Если вы все зарегистрировали, а дело перестало вас интересовать, то обязательно закройте ИП или другую форму деятельности официально. Иначе вы спите, едите, отдыхаете, работаете, а налоги капают!!! И превращаются в целое море долгов, которое орлу не перелететь и зайцу не перебежать.

Основная мысль этих советов: сначала думайте, потом делайте. А также не ленись почитать информацию и спросить у живых предпринимателей про их опыт.

Потому что можно так грамотно все оформить, что государство тебе денег даст на стартап и ещё налоговыми каникулами на два года наградит! А, зная нюансы, со временем можно абсолютно официально платить меньше налогов.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только

планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том

числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.