В Лодейном Поле проходят благоустройство и реновация

Александр Дрозденко провел встречу с жителями Лодейного Поля в Доме народного творчества им. Ю. П. Захарова. Губернатору Ленинградской области выразили благодарность за работы в рамках «Комфортной среды» и реконструкцию школы № 68.

Губернатор Ленобласти рассказал, что:

чистая вода скоро будет подана в Старую Слободу и Янегу;

идет программа расселения сгоревших и аварийных жилплощадей;

выделены 70 млн рублей на ремонт районных дорог;

необходимо возвращение автобусного сообщения между Лодейным Полем и Подпорожьем.

Также местные жители спросили главу региона о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Александр Дрозденко сообщил, что для строительства ФОКа уже подобрана площадка, а деньги уже выделены. Скоро начнется проектирование.