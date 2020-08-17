В Лодейном Поле проходят благоустройство и реновация

Александр Дрозденко провел встречу с жителями Лодейного Поля в Доме народного творчества им. Ю. П. Захарова. Губернатору Ленинградской области выразили благодарность за работы в рамках «Комфортной среды» и реконструкцию школы № 68.
Губернатор Ленобласти рассказал, что:
- чистая вода скоро будет подана в Старую Слободу и Янегу;
- идет программа расселения сгоревших и аварийных жилплощадей;
- выделены 70 млн рублей на ремонт районных дорог;
- необходимо возвращение автобусного сообщения между Лодейным Полем и Подпорожьем.
Также местные жители спросили главу региона о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Александр Дрозденко сообщил, что для строительства ФОКа уже подобрана площадка, а деньги уже выделены. Скоро начнется проектирование.