В Петербурге спасли сбежавшего в вентиляцию питона

Питон остался недоволен поездкой к ветеринару и сбежал от владельцев по вентиляционной шахте.

Все произошло в одном из СНТ в Авиагородке, за пару дней до побега змея уронила себе на голову чемодан, лишилась пары зубов и травмировала щеку. Питона отвезли в ветклинику. Вернувшись домой, он сбежал — вылез из мешка, коробки, влез на кухонную стенку и просочился в вентиляцию. Причем владельцы змеи живут на первом этаже в двухэтажном доме на четыре квартиры.

Прибывшие вечером спасатели “Кошкиспас” обнаружили беглеца на чердаке, он прятался между стропилами. Его посадили в мешок и вернули владельцам.