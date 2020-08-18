Женщина и трехлетний ребенок пострадали в ДТП на трассе “Кола”

Поздно вечером 17 августа на 34-м километре трассы “Кола” во Всеволожском районе произошло столкновение легковушки и большегруза.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля Iveco при перестроении не предоставил дорогу Lada Largus, которая имела преимущество. После машины столкнулись и выехали на встречку. В результате пострадали водитель легковушки женщина 1973 года рождения и ее пассажир — девочка 2017 года рождения.

Им оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.