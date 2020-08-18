Исторические святыни в Согиницах отреставрируют за 42 млн рублей

Ход реставрационных работ в Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Подпорожском районе проверил глава Ленобласти. Срок окончания — 2021 год

«В церквях проходит процесс бережной реставрации. Работа непростая, проводится анализ буквально каждого бревна. У Никольской церкви есть наклон, не все бревна целы. Но церкви живут, здесь есть свой приход, проводятся службы. Наверное, это самое главное», — отметил Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что работы по реставрации святынь начались еще в 2019 году, окончание же запланировано на 2021 год. По словам главы 47 региона, у объектов в Согиницах есть потенциал для того, чтобы войти в маршрут «Серебряного ожерелья».

«Серебряное ожерелье России» это туристический проект, в который вошли достопримечательности из 11 регионов России. В прошлом году на международном туристском форуме Saint Petersburg Travel Hub даже презентовали паспорт туриста, следующего по маршруту.