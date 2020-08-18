Фото: жителям Ленобласти предлагают поучаствовать в создании собственных законов

В регионе начали работу над законом «О социальных стандартах Ленинградской области». В рамках проекта жители смогут определять, на что направить деньги. Например, на поликлинику, парк или новую школу.

К разработке привлекают жителей Ленинградской области. Волонтеры на улицах населенных пунктов предлагают всем и заинтересованным высказать пожелания для их последующего включения в законопроект.

Итоги опроса будут подведены в конце сентября и лягут в основу закона «О социальных стандартах Ленинградской области». Вот так опросы проводились в Ломоносовском районе.