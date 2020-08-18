Дрозденко рассказал о реновации соцобъектов и благоустройстве жителям Подпорожского района

Александр Дрозденко встретился с жителями Подпорожского района в местном культурно-досуговом комплексе. На встрече были подняты вопросы реновации и развития инфраструктуры.

«Подпорожье сегодня напоминает одну большую стройку. Когда у меня спрашивают, почему этого не было 5-10 лет назад, я всегда отвечаю: это как в большой семье, когда думаешь, что лучше купить при ограниченном бюджете», – рассказал Александр Дрозденко

Губернатор сообщил, что у Ленинградской области нет займов. Не имея алмазов или газа, регион в отличии от некоторых других не имеет дефицита бюджета, развиваясь лишь благодаря его жителям.

Александр Дрозденко рассказал, что:

В Подпорожском районе построят новый автобусный вокзал, купят подвижный состав и компенсируют перевозчикам простой по COVID-19 – все это на 100 млн рублей.

Начато строительство нового моста в Подпорожье, который планируется закончить в 2023 году.

В рамках «Формирования комфортной городской среды» ведутся работы на 47,6 млн рублей по трем проектам, два из которых – в Подпорожье, один – в поселке Никольский.

Благоустройство центральной площади в Подпорожье выполнено на 65%.

Проект дворовой территории на улице Новой, 2, готов на 90%.

Будут построены шесть домов для расселения почти 700 квартир.

Район подал еще четыре заявки на благоустройство на 2021 год.

К концу 2020 года будет готов предпроект по новому причалу в Подпорожье.

Также Александр Дрозденко рассказал о действующей в регионе программе поддержки жителей, по условиям которой компенсируется 145 тысяч рублей на газификацию, а некоторым льготным категориям – 165 и 300 тысяч рублей.