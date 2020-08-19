Вертолет санавиации транспортировал восемь человек из Ленобласти

За три дня, 14, 16 и 17 августа, санитарная авиация совершила восемь вылетов в Ленобласть за сложными пациентами.

Как сообщает Национальная служба санавиации, 14 августа врачи помогли пациенту из Тихвина с кататравмой, а также жителям Подпорожья с инфекционным эндокардитом и Луги — с инсультом.

16 августа из Подпорожья экстренно эвакуировали ребенка с политравмой. На следующий день, 17 августа, вертолет вылетал на помощь четыре раза: в Волхов к пациенту с острой нейрохирургической патологией и беременной пациентке с осложнениями. Также из Тихвина транспортировали пациента с тяжелой сочетанной травмой, из Подпорожья — пациенту с инсультом.