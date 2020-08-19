В Ленобласти мужчина получил 7,5 лет колонии за попытку продать почти полкило наркотиков

Во Всеволожском районе осудили петербуржца, который пытался сбыть крупную партию наркотиков через “закладки” в городе.

Следствие установило, что в марте 31-летний мужчина забрал из тайника рядом с ж/д станцией “Колтуши” во Всеволожском районе около 400 граммов наркотиков. В тот же день его задержала полиция. Позже в его квартире нашли еще 30 граммов различных наркотических веществ, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд Всеволожского район приговорил наркодилера к 7,5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.