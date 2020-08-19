Неизвестный залез в открытое окно квартиры и изнасиловал спавшую хозяйку в Шушарах

Вчера, 18 августа, 23-летняя безработная девушка пришла в полицию и сообщила, что две недели назад ее изнасиловал неизвестный в Шушарах.

По словам потерпевшей, около 1 часа ночи мужчина через открытое окно проник в квартиру девушки на первом этаже дома в ЖК «Ленсоветовском». Он, применив физическую силу, изнасиловал хозяйку и скрылся.

Девушка описала злоумышленника: мужчина 25-30 лет, кавказской внешности, рост 175 см, одет в черный спортивный костюм, на ногах черные кроссовки, передает АН «Оперативное прикрытие».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.