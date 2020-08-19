Спикер ЗаксСобрания Ленобласти посетил Подпорожский район вместе с губернатором

18 августа Сергей Бебенин вместе с Александром Дрозденко посетили Подпорожский район

Участники рабочей поездки осмотрели реставрируемые церкви святителя Николая чудотворца и Святого Ильи Пророка в деревне Согиницы Подпорожского района. Реставрационные работы проходят на средства областного бюджета, но правительство региона рассчитывает в дальнейшем на государственную поддержку, поскольку оба эти объекта являются памятниками федерального значения.

Затем руководители возложили цветы и осмотрели реконструкцию мемориального монумента «Мы помним Вас» землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Важины.

Также в посёлке Важины глава региона осмотрел местный центр образования, одно здание которого сейчас находится на реконструкции. Все необходимые коммуникации к зданию уже подведены. После ремонта тут будет современная школа с новой техникой, интерактивными досками и многим другим.

В поселке Никольский губернатор Ленинградской области и спикер областного парламента оценили проведенное в рамках партийного проекта «Городская среда» благоустройство территории, расположенной около здания Никольской основной общеобразовательной школы № 9, а также посетили Подпорожскую межрайонную больницу. Она явно изменилась к лучшему за несколько лет. Правда, ремонт сделан ещё не везде и над благоустройством территории ещё нужно работать.

Затем участники поездки осмотрели стройплощадку, на которой возводится сразу несколько жилых домов почти на 700 квартир. В них переедут жители Подпорожья по программе расселения из аварийного жилья.

А ещё в городе заработал новый ФОК для жителей. Губернатор отметил, что такие ФОКи нужно строить и строить по всему региону. Он оснащён тренажёрным и танцевальным залами, бассейном с шестью дорожками, боксерским рингом, а также полностью доступен для маломобильных групп населения.

Не остался без внимания объект, которого ждут здесь все — мост через Свирь. Ход строительства глава региона также проверил и поговорил со специалистами. Мост поможет снизить транспортную нагрузку на плотину Свирской ГЭС. Работы идут в круглосуточном режиме и ударными темпами, так что мост могут достроить раньше времени — уже к концу 2023 года.

Также состоялась встреча с населением Подпорожского района. Собравшихся в культурно-досуговом комплексе Подпорожья жителей интересовали вопросы благоустройства, образования и развития социальных объектов.