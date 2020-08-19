Согласно данным оперативного штаба на 19 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек.
За все время в регионе зафиксировано 6455 случаев заражения, полностью выздоровел при этом 4361 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.
Бокситогорский район
- Пикалево (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+8);
- Кудрово (+1);
- Янино-1 (+2);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Цвелодубово (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+1);
- Коммунар (+2);
- Вайя (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
- Котлы (+1);
Киришский район
- Кириши (+4);
Кировский район
- Шлиссельбург (+1);
Ломоносовский район
- Новоселье (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1).