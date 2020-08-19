Согласно данным оперативного штаба на 19 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек.

За все время в регионе зафиксировано 6455 случаев заражения, полностью выздоровел при этом 4361 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Бокситогорский район

Пикалево (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+8);

Кудрово (+1);

Янино-1 (+2);

Выборгский район

Выборг (+2);

Цвелодубово (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+1);

Коммунар (+2);

Вайя (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Котлы (+1);

Киришский район

Кириши (+4);

Кировский район

Шлиссельбург (+1);

Ломоносовский район

Новоселье (+1);

Сланцевский район