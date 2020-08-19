Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 19 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 19 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек.

За все время в регионе зафиксировано 6455 случаев заражения, полностью выздоровел при этом 4361 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Бокситогорский район

  • Пикалево (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+8);
  • Кудрово (+1);
  • Янино-1 (+2);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Цвелодубово (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+1);
  • Коммунар (+2);
  • Вайя (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);
  • Котлы (+1);

Киришский район

  • Кириши (+4);

Кировский район

  • Шлиссельбург (+1);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1).

 