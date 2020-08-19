Известны подробности гибели девушки на путях станции метро «Проспект Большевиков»

Как сообщал ivbg.ru, 18 августа в 15:05 на станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге упала на пути и погибла девушка. Стали известны подробности происшествия.

Погибшей оказалась 16-летняя учащаяся педагогического колледжа (на фото ниже). Предварительно, она почувствовала себя плохо в вагоне метро, вышла на станцию и упала на пути перед электропоездом.

По словам знакомых погибшей, девушка переживала, что плохо сдала экзамены. В день смерти она планировала поехать к своему молодому человеку.