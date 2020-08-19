Хозяйка двух рысей и восьми собак пожаловалась на травлю со стороны соседей в Петербурге

Анастасия около двух лет назад спасла от смерти двух рысей, после чего они жили с хозяйкой под Петербургом в частном доме. Семья содержала также шесть собак породы хаски, одного самоеда и инуита.

Спустя некоторое время соседи узнали из СМИ о необычном зверинце и начали высказывать свои претензии. Семья временно переехала в Петербург в квартиру на Рыбацком проспекте и продала дом.

Новые соседи также жаловались на громкий топот рысей (при этом была установлена звукоизоляция), на рык в лифте и якобы затапливание мочой. Анастасию 10 раз проверили сотрудники природнадзора, ветеринарии и участковый. Нарушений не выявлено.

Соседи намерены обращаться в суд, а Анастасия ждет, когда ей достроят новый дом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».