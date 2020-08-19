Нерадивой матери из Гатчины грозит год исправительных работ

Жительница Гатчины предстанет перед судом за долг по алиментам в 150 тысяч рублей.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на шестилетнего сына. Тогда она отработала 50 часов обязательных работ. Но наказание не подействовало и нерадивая мать вновь накопила долг в 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, против женщины возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. Ей грозят исправительные или принудительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на год.