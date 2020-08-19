Музыкальный онлайн-фестиваль «В сторону Выборга» пройдет 22-29 августа

В 2020 году 13-й музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» пройдет в формате онлайн с 22 по 29 августа. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть здесь.
В 2020 году концертная программа сокращена до четырех концертов. Из-за особенности онлайн-формата традиционных повторений ранее прозвучавших на фестивале произведений не планируется. Будут сделаны акценты на юбилярах и ранее не звучавших композиторах.
Программа фестиваля.
22 августа, 16:00, «Восторг и бури полюбя…»:
- В программе прозвучат стихи А. Блока, О. Берггольц, И. Бродского и музыка Д. Шостаковича.
- Участники: актеры БДТ им. Г. А. Товстоногова – Екатерина Старателева, Андрей Аршинников, Антон Шварц, струнный квартет в составе: Дмитрий Саетович, скрипка; Майкл Шаффарчик, скрипка; Кристина Васильева, альт; Дарья Попова, виолончель.
23 августа, 16:00, «Классики и современники»:
- В программе: И. С. Бах, Л. Бетховен, У. Клами, Т. Куула, В. Баснер, Л. Десятников, П. Макконен, В. Раннев.
- Участники: В. Песин, скрипка; В. Розанов, баян; Д. Саетович, скрипка; П. Коновалов, фортепиано; А. Гориболь, фортепиано.
25 августа, 16:00, «Мой гений, мой ангел, мой друг…» к 180-летию П.И. Чайковского:
- Участники: А. Гориболь, фортепиано; О. Крикун, тенор; П. Коновалов, фортепиано; Д. Саетович, скрипка
29 августа, 16:00, гала-концерт:
- В программе: Л. В. Бетховен, И. С. Бах, П. Чайковский, К. Сен-Санс, Я. Сибелиус, Х. Каски, Т. Куула, В. Ханникайнен, Т. Куусисто, А. Иванов-Крамской, Л. Десятников.
- Участники: О. Петрова, меццо-сопрано; Б. Волков, тенор; О. Крикун, тенор; А. Гориболь, фортепиано; Е. Свеженцев, гитара; Д. Саетович, скрипка; Олег Кобельский, контрабас; София Виланд, флейта; Александр Васильев, кларнет.