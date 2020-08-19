Музыкальный онлайн-фестиваль «В сторону Выборга» пройдет 22-29 августа

В 2020 году 13-й музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» пройдет в формате онлайн с 22 по 29 августа. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть здесь.

В 2020 году концертная программа сокращена до четырех концертов. Из-за особенности онлайн-формата традиционных повторений ранее прозвучавших на фестивале произведений не планируется. Будут сделаны акценты на юбилярах и ранее не звучавших композиторах.

Программа фестиваля.

22 августа, 16:00, «Восторг и бури полюбя…»:

В программе прозвучат стихи А. Блока, О. Берггольц, И. Бродского и музыка Д. Шостаковича.

Участники: актеры БДТ им. Г. А. Товстоногова – Екатерина Старателева, Андрей Аршинников, Антон Шварц, струнный квартет в составе: Дмитрий Саетович, скрипка; Майкл Шаффарчик, скрипка; Кристина Васильева, альт; Дарья Попова, виолончель.

23 августа, 16:00, «Классики и современники»:

В программе: И. С. Бах, Л. Бетховен, У. Клами, Т. Куула, В. Баснер, Л. Десятников, П. Макконен, В. Раннев.

Участники: В. Песин, скрипка; В. Розанов, баян; Д. Саетович, скрипка; П. Коновалов, фортепиано; А. Гориболь, фортепиано.

25 августа, 16:00, «Мой гений, мой ангел, мой друг…» к 180-летию П.И. Чайковского:

Участники: А. Гориболь, фортепиано; О. Крикун, тенор; П. Коновалов, фортепиано; Д. Саетович, скрипка

29 августа, 16:00, гала-концерт: