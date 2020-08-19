Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Как сообщает NRK, в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Его объявили «персоной нон грата» из-за шпионского скандала.

«Обвиняемый дипломат совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом», – заявил руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде

МИД располагает данными, что российский дипломат встречался с норвежским шпионом. Имя россиянина не разглашается, однако он работал в торговом отделе посольства России и имеет 72 часа, чтобы покинуть Норвегию.