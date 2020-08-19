Юбилейная для Ленобласти скейт-площадка открылась в Гатчине

Александр Дрозденко открыл скейт парк – это первая очередь масштабного проекта благоустройства общественного пространства «Аэропарк».
Скейт-площадка для экстремальных видов спорта оборудована подсветкой, здесь сделаны дорожки, рампы для скейтеров разного уровня, чаша для скейтборда, серия трамплинов, освещение, озеленение.
Второй этап благоустройства «Аэропарка» по программе «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство территории от ТК «Пилот» до здания бассейна. Все работы должны завершить до конца 2021 года. Стоимость работ по двум проектам — 66,7 млн рублей.
Как уже ранее писал ivbg.ru, российский музыкант и лидер группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин подарил скейт парку родного ему города Сосновый Бор новую рампу с фирменным логотипом.