Цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20% в России

Дистрибуторы электроники и аналитики ожидают повышение цен на компьютерную технику уже этой осенью. Рост должен составить от 10 до 20%.

Одна из причин — дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для компьютеров. Они придут в сентябре, но уже по более высоким ценам, сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов, подорожает вся электроника — даже та, что производится в России.

За первое полугодие в России продали 1,5 млн ноутбуков на сумму 61,8 млрд рублей, что на 38% больше в штучном выражении и на 46% в денежном, чем в аналогичный период 2019-го, рассказали в «Связном».

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев 2020-го в стране было реализовано 370 тыс. ПК на сумму 10 млрд рублей. Это на 7% больше в штучном выражении и на 5% меньше в денежном относительно прошлого года.