В Гатчине с 1 сентября заработает новый детский сад

Сегодня, 19 августа, в ходе рабочей поездки в Гатчину Александр Дрозденко осмотрел бывший железнодорожный детский сад. Объект, рассчитанный на 70 детей, начнет работу в сентябре, на его реновацию выделили 59 млн рублей.

«Помню как первый раз сюда приехал и увидел полуруинированное состояние детсада. Тогда я обратился в РЖД с просьбой продать здание. Однако, увидев сооружение, они приняли грамотное решение и безвозмездно передали нам его. Сегодня это красивый объект, который станет для детей вторым домом. Сейчас здесь все светлое и праздничное», — рассказал губернатор.

Александр Дрозденко отметил, что в целом по региону областное правительство старые детские сады возвращает под целевое назначение.

Ремонт помещений детского сада в Гатчине длился с февраля 2019 года. В настоящее время идет процедура приемки работ.