В Подборовье неизвестные увезли лес: владелец говорит – украли, егерь говорит – увез владелец  

В полицию Бокситогорского района 18 августа сообщили о краже 200 «кубов» ели с делянки в деревне Подборовье.

По словам обратившегося, он купил лес для строительства дома за 29 тысяч рублей. К нему на делянку приехала бригада, представилась егерями, погрузила его дерево на «УАЗ Фермер» и увезла.

Однако лесничий Подборовского участкового лесничества заявил, что лес с делянки забрала не «бригада егерей», а сам покупатель – человек, обратившийся в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.