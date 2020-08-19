Петербуржца оштрафовали за оскорбление соседа через WhatsApp

Житель Колпинского района Петербурга обратился в прокуратуру с заявлением, что сосед высказался в отношении него в неприличной форме.

По итогам проверки установлено, что сосед заявителя отправил потерпевшему сообщение в мессенджере WhatsApp с текстом, в содержании которого присутствовали оскорбления, выраженные в неприличной форме.

В отношении злоумышленника вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об оскорблении в неприличной форме.

Мужчину оштрафовали на тысячу рублей.