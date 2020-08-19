Александр Дрозденко рассказал о газификации, капремонте и новых дорогах в Гатчине

Александр Дрозденко встретился с жителями Гатчины и обсудил перспективы развития города.

«На сегодняшний день я выполнил два больших обещания. Строительство виадука и объездной дороги. В 2021 году 75 млн рублей будут направлены на ремонт районных дорог. Более 17 км. В 2022 году будет отреставрировано еще порядка 20 км дороги Красное село-Гатчина-Павловск», – сообщил Александр Дрозденко