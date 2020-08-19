Александр Дрозденко рассказал о газификации, капремонте и новых дорогах в Гатчине

Александр Дрозденко встретился с жителями Гатчины и обсудил перспективы развития города.
«На сегодняшний день я выполнил два больших обещания. Строительство виадука и объездной дороги. В 2021 году 75 млн рублей будут направлены на ремонт районных дорог. Более 17 км. В 2022 году будет отреставрировано еще порядка 20 км дороги Красное село-Гатчина-Павловск», – сообщил Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области рассказал, что:
- В Гатчине появятся стадион, бассейн и ледовый дворец. Стоимость ФОК – 86 млн рублей.
- Соглашение с «Газпромом» по газификации Гатчинского района будет подписано 25 августа. Из бюджета на проект выделены 12 млрд рублей, еще 32 млрд предоставит компания.
- В Гатчинском районе действует «Программа расселения ветхого и аварийного жилья до 2025 года». Планируется расселить 112 домов – это 1157 человек.
- В 2020-2022 годах продолжится ремонт кровель, фасадов, подвалов и лифтов жилых домов. Стоимость всего – более 1 млрд рублей.
- В 2021 году будет полностью обновлен автобусный парк Гатчины.
Также Александр Дрозденко подчеркнул, что до конца 2020 года будет решен вопрос обманутых дольщиков в Гатчине.