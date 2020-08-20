Видео: налетчик напал на продавщицу цветочного магазина в Петербурге и вынес кассу

Вчера ночью, 19 августа, мужчина перед закрытием зашел в цветочный магазин на проспекте Металлистов в Петербурге и напал на продавщицу.

Мужчина немного побродил по залу, после чего вынул из-за ремня неизвестный предмет и ударил им продавщицу по голове. Девушка была напугана, но оказала сопротивление, однако мужчина смог вынести кассу вместе с ее содержимым, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке»

Добычей налетчика стали 6 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за вооруженный разбой. Полицейские изучают записи с камер, ведется розыск. Состояние девушки удовлетворительное.