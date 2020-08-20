Названы возможные побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Как сообщал ivbg.ru, Путин заявил о том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. О ее возможных побочных эффектах рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Самый частый побочный эффект российской вакцины от COVID-19 – местные реакции в месте укола. К ним относятся покраснение и болезненные ощущения. Возможно повышение температуры тела до 37-37,5 градусов.

Температуру можно не сбивать – человек чувствует себя нормально. Также российская вакцина не провоцирует цитокиновый шторм – опасную реакцию иммунной системы на COVID-19, поражающую весь организм.