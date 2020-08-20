Александр Дрозденко рассказал Дмитрию Медведеву о «социалке» и помощи дольщикам в Ленобласти

Губернатор Ленобласти принял участие в видеоконференции по теме развития жилищного строительства Всероссийской политической партии «Единая России» с участием лидера партии Дмитрия Медведева.

Александр Дрозденко рассказал, что за полгода было введено около 1,2 млн м.кв. жилой недвижимости, в прошлом году было введено 3 млн «квадратов».

«Мы сознательно немного притормаживаем ввод жилья, так как хотим подтянуть социальную инфраструктуру в новых районах. Наша цель — полная синхронизация строительства жилья и детских садов, школ, объектов здравоохранения, в течение трех лет мы выйдем на этот паритет», — сказал губернатор.

Александр Юрьевич подчеркнул, что за полгода в регионе было введено около 1,2 млн м.кв. жилой недвижимости, в прошлом году было введено 3 млн «квадратов». «Социалка» не всегда успевает за строительством многоквартирных домов, но все же за 4 года в регионе было введено более 70 социальных объектов.

«Другое важное направление работы — завершение долгостроев. Мы включили в группу проблемных около 16 тысяч договоров, до конца этого года будет принято решение по 8 тысячам, вторая половина останется на 2021 год», — сказал губернатор.

Также по схеме привлечения инвесторов в области заключено 14 договоров с застройщиками, по которым достраиваются дома во Всеволожске, Гатчине, Малом Верево, Дубровке, Малом Карлино и так далее.

Как уже ранее писал ivbg.ru, расходы областного бюджета на социальную политику за 6 месяцев составили 15,3 млрд рублей, что на 109,6% показателя 2019 года. Ранее ivbg.ru писал, что Ленинградская область вошла в топ-10 лидеров России по социальной ориентированности бюджетов. Так, средства расходуются на обеспечение благосостояния честно работающих граждан и достойное социальное обеспечение нетрудоспособным, престарелым, инвалидам, женщинам в отпусках по беременности и пр.