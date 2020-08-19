Доходы бюджета Ленобласти позволили увеличить расходы на здравоохранение, ЖКХ и дорожное строительство

По итогам I полугодия в бюджет Ленобласти поступило 76,8 млрд рублей, израсходовано — 72,5 млрд рублей.

Как отметили в правительстве Ленобласти, расходы бюджета Ленобласти за первое полугодие стали выше показателя 2019 года на 121,8%. Наиболее серьезное увеличение – 170,7% (13,2 млрд рублей), отмечено в здравоохранении. Причиной всему стал COVID-19. Денежные средства ушли на перепрофилирование стационаров, закупку необходимых средств защиты, а также стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Существенный рост наблюдается также в сфере ЖКХ – показатель увеличился на 168,1% (4,7 млрд рублей). Это увеличение расходов на программы «Капитальный ремонт», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды».

Как отметили в комитете финансов Ленобласти, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, правительство региона не прибегало к государственным займам для исполнения социальных обязательств. Сегодня усилия направлены на устранение последствий пандемии и скорейшее восстановление экономики.

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Расходы областного бюджета на социальную политику за 6 месяцев составили 15,3 млрд рублей, что на 109,6% показателя 2019 года. Ранее ivbg.ru писал, что Ленинградская область вошла в топ-10 лидеров России по социальной ориентированности бюджетов. Так, средства расходуются на обеспечение благосостояния честно работающих граждан и достойное социальное обеспечение нетрудоспособным, престарелым, инвалидам, женщинам в отпусках по беременности и пр.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в Страсбурге о работе данного проекта своим коллегам из Европы