На заседании совета почетных граждан Ленинградской области в Центральном военно-морском музее Александр Дрозденко рассказал о проекте «47 гарантий от 47 региона».

Проект ляжет в основу нового областного закона и будет реализован в Ленинградской области в ближайшие 5 лет. Гарантии, по словам губернатора, станут обязательны для исполнения органами власти всех уровней на территории 47 региона. Изменения коснутся 7 сфер: здравоохранение, образование, социальная политика, жилищная политика, экономика, комфортная среда, экология.

Благодаря закону у ленинградцев появятся гарантии на ряд новых социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда — выше федерального уровня, всеобщую бесплатную диспансеризацию, доступное образование, ликвидацию свалок и полигонов, создание парков и скверов, ремонт дорог и многое другое. В районах области волонтеры собирают предложения от местных жителей о желаемых социальных гарантиях.