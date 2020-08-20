Фото: таможня не пропустила в Петербург и Ленобласть люксовые подделки на 6 млн рублей

Сотрудники Балтийской таможни задержали партию товаров легкой промышленности из США. Подделки были замаскированы пол под известные бренды.

Контрафакт обнаружен при досмотре груза на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни. Подделаны люксовые бренды: Gucci, Armani, Tommy Hilfiger, Hermes, Louis Vuitton. Всего – более 1000 единиц изделий.

Возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Причиненный правообладателям ущерб – более 6 млн рублей.