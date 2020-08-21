Видео: в Петербурге всю ночь полыхал ресторан «Паруса»

Сегодня ночью, 21 августа, на Петровской косе в Санкт-Петербурге загорелся ресторан «Паруса». Сообщение о возгорании поступило в специальные службы в 02:52.

Возгоранию присвоили повышенный номер сложности №1БИС, а затем №2. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров, при этом сам ресторан размером 30 на 70 метров.

Людей в помещении не было.

Локализовать пожар удалось в 4:13, тогда ранг понизили до первого номера. Были задействованы 76 человек и 21 единица техники.

Ликвидировали возгорание в 07:55.