Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 августа

Согласно данным оперативного штаба на 21 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 29 человек.
Всего в регионе зафиксировано 6513 заболевших, полностью выздоровели при этом 4392 человека (67,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район
- Бегуницы (+1);
Волховский район
- Волхов (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+5);
- Кудрово (+1);
- д. Старая (+1);
- Пески (+3);
- Хирвости (+2);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Селезнево (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+3);
- Вырица (+1);
- Коммунар (+1);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- с. Шум (+1);
Ломоносовский район
- Новоселье (+2);
- Горбунки (+1);
- Лопухинка (+1);
Приозерский район
- Кривко (+1).
Общее число заболевших за все время в России — 946 976 человек. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 189 человек, общее число выписанных — 761 330.