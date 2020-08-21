Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 21 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 29 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6513 заболевших, полностью выздоровели при этом 4392 человека (67,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

  • Бегуницы (+1);

Волховский район

  • Волхов (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+5);
  • Кудрово (+1);
  • д. Старая (+1);
  • Пески (+3);
  • Хирвости (+2);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Селезнево (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+3);
  • Вырица (+1);
  • Коммунар (+1);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • с. Шум (+1);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+2);
  • Горбунки (+1);
  • Лопухинка (+1);

Приозерский район

  • Кривко (+1).

Общее число заболевших за все время в России — 946 976 человек. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 189 человек, общее число выписанных — 761 330.