Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 21 августа

Согласно данным оперативного штаба на 21 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 29 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6513 заболевших, полностью выздоровели при этом 4392 человека (67,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

Бегуницы (+1);

Волховский район

Волхов (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+5);

Кудрово (+1);

д. Старая (+1);

Пески (+3);

Хирвости (+2);

Выборгский район

Выборг (+2);

Селезнево (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+3);

Вырица (+1);

Коммунар (+1);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

с. Шум (+1);

Ломоносовский район

Новоселье (+2);

Горбунки (+1);

Лопухинка (+1);

Приозерский район

Кривко (+1).

Общее число заболевших за все время в России — 946 976 человек. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 189 человек, общее число выписанных — 761 330.