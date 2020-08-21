Эксперт ВШЭ прокомментировал социальные стандарты Ленобласти

Доктор экономических наук и эксперт ВШЭ Андрей Ермилов оценил законопроект о социальных стандартах в Ленинградской области. Особое внимание он уделил положениям, касающимся пожилых людей.
По словам Андрея Ермилова, этот законопроект — стабильность в социальном плане.
По его словам, общественный транспорт должен быть доступным для пожилых людей вне зависимости от вида и направлений. Поэтому для людей старше 70 лет существует льготный проезд по Ленобласти и Петербургу, передает Online47.
Андрей Ермилов высоко оценил еще один стандарт — капитальный ремонт домов для участников Великой Отечественной войны, который будет проводиться по первому требованию. Также он напоминает, что пожилым людям приходилось переживать времена, когда нормы и правила в социальной политике многократно менялись.