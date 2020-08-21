Эксперт ВШЭ прокомментировал социальные стандарты Ленобласти

Доктор экономических наук и эксперт ВШЭ Андрей Ермилов оценил законопроект о социальных стандартах в Ленинградской области. Особое внимание он уделил положениям, касающимся пожилых людей.

По словам Андрея Ермилова, этот законопроект — стабильность в социальном плане.

«Готов так сказать о каждом из стандартов. Возьмём хотя бы то, что ветераны труда не должны доказывать, что нуждаются в выплатах, и для них, также как для такой категории, как «дети войны» (кстати, забота о них утверждена региональным законодательством), отменяются критерии нуждаемости для назначения ежемесячной социальной выплаты», — считает эксперт.

По его словам, общественный транспорт должен быть доступным для пожилых людей вне зависимости от вида и направлений. Поэтому для людей старше 70 лет существует льготный проезд по Ленобласти и Петербургу, передает Online47.

Андрей Ермилов высоко оценил еще один стандарт — капитальный ремонт домов для участников Великой Отечественной войны, который будет проводиться по первому требованию. Также он напоминает, что пожилым людям приходилось переживать времена, когда нормы и правила в социальной политике многократно менялись.