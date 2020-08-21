В Петербурге домушник побывал в квартире главного бухглатера и вынес 11 млн рублей

Накануне в полицию обратилась 39-летний главный бухгалтер. По словам потерпевшей, в ее квартире на Краснопутиловской улице, 56, в Петербурге побывал неизвестный.

В момент совершения преступления женщина была на даче в Ломоносовском районе. Это произошло в период с семи вечера 19 августа по восемь утра 20-го.

Неизвестный отжал стеклопакет на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже 16-этажного дома, после чего проник внутрь. Его добычей стали 11 млн рублей и около 30 ювелирных изделий на 5 млн.

На месте работали кинологи. Полицейские осмотрели 30 ломбардов, но ничего из пропавшего не нашли. Возбуждено уголовное дело.