Врачи озвучили основной диагноз Алексея Навального

Алексей Навальный мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский.

“На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — рассказал главврач.

Также он отметил, что состояние блогера и политика оценивается как нестабильно тяжелое и в его организме не найдено оксибутиратов и барбитуратов.

Напомним, 20 августа Навальный попал в одну из больниц Омска. Ему стало плохо на борту самолета, во время возвращения в Москву из Томска. Самолет совершил экстренную посадку.