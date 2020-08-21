Полиция задержала банду вооруженных налетчиков на квартиры в Ленобласти

Полицейские задержали четырех безработных, которых подозревают в вооруженном ограблении квартир в поселке имени Морозова.

Следователи полагают, что 6 августа двое мужчин проникли в квартиру дома на улице Мира. И, угрожая ножом, похитили ювелирные изделия и два мобильных телефона у 42-летнего хозяина квартиры. Общая сумма ущерба 200 тысяч рублей. На следующий день, 7 августа, двое других соучастников проникли в квартиру в соседнем доме и под угрозой кухонного топора забрали 120 тысяч рублей.

Налетчики задержаны, ими оказались безработные мужчины в возрасте от 23 до 39 лет. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.