Фото: под Вартемягами ожидали найти павших бойцов ВОВ, а нашли средневековое захоронение

Во время исследования могильника во Всеволожском районе участники поискового отряда «Группа Безымянная» нашли захоронение финнов, живших в позднем Средневековье.

Группа прибыла на место после сообщения от жителя Колясово о найденных человеческих останках. Ожидалось, что это красноармейцы. Обнаружены девять мужских скелетов, захороненных с ножами, нехарактерными для XX века.

Приглашенные археологи СПбГУ подтвердили теорию о периоде захоронения времен Средневековья и раннего Нового времени. Остатки традиционных одежды и ножей характерны для финноязычного населения региона.