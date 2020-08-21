Волосовская школа примет 920 человек 1 сентября после реновации

Волосовская школа №1 готова 1 сентября принять 920 человек после двухлетней реновации. В здании полностью отремонтировали столовую и пищеблок, бассейн, малый спортзал, главное фойе, музей, коридоры, кабинеты, систему водоснабжения и канализации.

Александр Дрозденко лично ознакомился с результатами проделанных работ во время рабочей поездки в Волосовский район.

«Объекты социальной сферы для региона всегда были на первом месте. На реновацию Волосовской школы №1 мы, в общей сложности, направили 146 млн рублей. И, в результате, видим современное, отвечающее всем образовательным стандартам, помещение. Думаю, что дети и родители в сентябре оценят нашу работу, и это обязательно отразится на успеваемости школьников, на их желании учиться», — поделился губернатор.

На начало нового учебного года сформировано 37 классов.