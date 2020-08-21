Курс евро превысил 88 рублей

Сегодня, 21 августа, на Московской бирже курс евро впервые с 30 марта превысил отметку в 88 рублей. В 18.05 мск курс европейской валюты достиг 88,01 руб.
Доллар к 18.04 мск подорожал на 0,98% до 74,77 руб.
Индекс Мосбиржи к этому времени составлял 2978,74 пункта (-0,5%), долларовый индекс РТС – 1254,13 (-1,71%).
Ранее ivbg.ru писал, что Путин поручил поддержать лишившихся вкладов россиян. В начале июля член рабочей группы, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг рассказал, что банковские вклады потеряли 192 тысячи человек.