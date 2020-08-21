Курс евро превысил 88 рублей

Сегодня, 21 августа, на Московской бирже курс евро впервые с 30 марта превысил отметку в 88 рублей. В 18.05 мск курс европейской валюты достиг 88,01 руб.

Доллар к 18.04 мск подорожал на 0,98% до 74,77 руб.