Замначальника отдела полиции в Петербурге подозревают во взятке

Сегодня, 21 августа, в Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Считается,что он «крышевал» строительство жилых домов на Крестовском острове.

Сотрудники СОБР прибыли в здание 71-го отдела полиции УМВД России по Петроградскому району на Мончегорской улице, 6, передает 78.ru.

Задержанным оказался заместитель начальника по охране общественного порядка, майор полиции. Его подозревают в получении взяток за покровительство строительства жилых домов.

Ранее ivbg.ru писал, что экс-полицейских из Гатчины оштрафовали за взятку в 20 тысяч рублей. До этого они закрыли глаза на то, что обнаружили в машине следы наркотических средств.